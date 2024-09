Golob za dpa: Glede Ukrajine in orožja dolgega dosega morajo vse možnosti ostati na mizi

New York, 27. septembra - Treba je razpravljati o vseh možnostih in nato izbrati tisto, ki je najprimernejša glede na aktualne razmere, je premier Robert Golob za nemško tiskovno agencijo dpa odgovoril na vprašanje glede uporabe manevrirnih raket dolgega dosega, ki so jih Kijevu zagotovile zahodne države, na ruskem ozemlju.