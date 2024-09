Srebrni abonma bodo odprli Emily Pogorelc in glasbeniki Bavarskega radia

Ljubljana, 28. septembra - V Cankarjevem domu bodo odprli novo sezono srebrnega abonmaja. Na prvem koncertu bosta nastopila sopranistka Emily Pogorelc in Godalni kvartet Simfoničnega orkestra Bavarskega radia, v katerem igra tudi slovenski violončelist Jaka Stadler. Na spored so uvrstili Mahlerjeve in Schubertove samospeve. Koncert bo ob 19.30 v Gallusovi dvorani.