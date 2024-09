Občinama Nova Gorica in Brezovica sredstva za gradnjo kanalizacije

Nova Gorica/Brezovica, 27. septembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor je septembra še dvema občinama odobrilo sredstva za zagotovitev odvajanja in čiščenja odpadne vode. Milijon evrov bo prejela Mestna občina Nova Gorica, 550.000 evrov pa Občina Brezovica, so danes sporočili z ministrstva.