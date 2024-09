Vreme: Danes bo oblačno in ponekod deževno

Ljubljana, 27. septembra - Danes bo povečini oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na severozahodu, možni bodo nalivi. Popoldne se bo oblačnost ponekod trgala. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, na severozahodu okoli 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Padavine bodo zvečer povečini ponehale. Od zahoda se bo jasnilo, veter bo oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija.

V soboto bo sprva ponekod na zahodu in jugu še nekaj jasnine, čez dan se bo pooblačilo. Sredi dneva se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Na Primorskem bo možna tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 23 stopinj Celzija. Popoldne se bo občutno ohladilo.

Obeti: V nedeljo se bo razjasnilo, po nekaterih kotlinah bo jutro megleno. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem burja. V ponedeljek bo sončno s svežim in ponekod meglenim jutrom.

Vremenska slika: Obsežno ciklonsko območje se iznad Britanskega otočja pomika proti severni Evropi. Vremenska fronta se nahaja precej južneje in poteka preko Iberskega polotoka, Sredozemlja, Alp vse do vzhodne Evrope. Z močnimi jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje doteka vlažen in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno in severno od nas prevladovalo precej oblačno vreme z občasnim dežjem. Več padavin bo v Alpah. Nekaj jasnine bo v sosednjih pokrajinah Hrvaške, Madžarske ter ponekod ob severnem Jadranu. Pihal bo zmeren, v višjih legah tudi močan jugozahodnik. Ob severnem Jadranu se bo okrepil jugo. V soboto se bodo padavine sprva umirile. Popoldne bo dež od severa spet zajel večino sosednjih pokrajin. Bolj suho bo ostalo le v krajih vzhodno od nas in ponekod ob severnem Jadranu, kjer bo zvečer zapihala zmerna do močna burja.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen. Ta se bo kazal s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V soboto zvečer bo obremenitev popuščala.