Ljubljana, 27. septembra - V četrtek zvečer je trgovka opazila žensko med tatvino v trgovini na območju Šiške in o tem obvestila policijo. Storilka je ob izhodu ukradla prehrambne izdelke, trgovki grozila z nožem in se nato odpeljala z avtomobilom. Po navedbah Policijske uprave Ljubljana so jo izsledili in jo bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja.