Naj založnika leta soustanovitelja založbe UMco Renate in Samo Rugelj

Izola, 27. septembra - Naj založnika leta 2023/24 sta postala Renate in Samo Rugelj, soustanovitelja založbe UMco in pod njenim okriljem revije Bukla. Nagrajenca je na letošnjem kongresu založnikov v Izoli razglasilo Društvo slovenskih založnikov. S priznanjem je obeležilo njuno izjemno delovanje na področju knjig in tiskanih medijev, so sporočili iz društva.