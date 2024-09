Dnevi evropske kulturne dediščine bodo v dveh tednih ponudili približno 400 dogodkov

Ljubljana, 28. septembra - V 150 krajih po Sloveniji in zamejstvu se bo do 12. oktobra zvrstilo več kot 400 dogodkov, ki so del letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine. V 34. izdaji potekajo s temo Dediščina kulturnih poti, mreženja in povezav ter so združeni z 12. tednom kulturne dediščine, ki je namenjen predvsem mladih. Uradno so jih odprli v Novi Gorici.