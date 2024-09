Dnevnik o odstopu ministrice Stojmenove Duh (27. 9.)

Ljubljana, 27. septembra - Anže Lebinger v komentarju Nutrije, Litijska in modre luči piše o odstopu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh in njenih neodgovornih odločitvah na položaju. Avtor meni, da je edina svetla točka za vlado to, da je odšla še pred drugo interpelacijo in koalicijskim ušesom prihranila poldnevno opozicijsko obračunavanje v DZ.