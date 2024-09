Orkan Helene dosegel Florido

Miami, 27. septembra - Orkan Helene je v četrtek, potem ko se je okrepil v orkan četrte kategorije na petstopenjski lestvici, dosegel obalo Floride. Oblasti prebivalce ogroženih regij svarijo pred katastrofalnimi poplavami, ki so že zajele dele Floride. Orkan je obalo dosegel s sunki vetra do 225 kilometrov na uro in je doslej zahteval tri žrtve.