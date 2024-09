Mura Nona ostala brez nogometne lige prvakinj

Murska Sobota, 26. septembra - Slovenske državne prvakinje, igralke Mure None, so ostale brez nastopa v skupinskem delu lige prvakinj. Izbranke Vladimirja Kokola so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij v Murski Soboti izgubile proti avstrijskemu St. Pöltnu z 0:5 (0:3). Avstrijke so dobile že prvo tekmo s 3:0.