Druga zmaga Jeseničanov v alpski ligi, tokrat po podaljšku

Jesenice, 26. septembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na svoji drugi tekmi alpske hokejske lige še drugič zmagali. Po uspehu po kazenskih strelih v Bregenzerwaldu so tokrat do zmage prišli doma, po podaljšku so bili s 3:2 (1:1, 1:0, 0:1; 1:0 ) boljši od debitanta v ligi, hrvaškega Siska.