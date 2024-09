Frančišek v Luksemburgu opozoril na pojav sovražnosti v Evropi

Luxembourg, 26. septembra - Papež Frančišek je danes ob obisku v Luksemburgu obžaloval ponoven pojav razkolov in sovražnosti v Evropi, politike pa pozval k ukrepanju za mir in končanje konfliktov v svetu. Na srečanju z vodilnimi političnimi predstavniki je to majhno, a bogato evropsko državo izpostavil kot zgled demokratičnosti in odprtosti. Nocoj je že dopotoval v Belgijo.