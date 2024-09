Varnostni svet in Arabska liga poudarila nujnost takojšnjega premirja na Bližnjem vzhodu

New York, 26. septembra - Članice Varnostnega sveta ZN in predstavniki držav članic Arabske lige so se na današnjih neformalnih posvetovanjih v New Yorku strinjali o nujnosti takojšnjega premirja na Bližnjem vzhodu, tako v Gazi kot Libanonu, je po srečanju medijem na sedežu ZN povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.