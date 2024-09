Golob o bližnjevzhodni krizi z voditeljem Katarja in medijem Politico

New York, 26. septembra - Premier Robert Golob se je danes v New Yorku sešel s predsednikom katarske vlade šejkom Taminom bin Hamadom al Tanijem in opravil pogovor z ameriškim medijem Politico. Glavna tema srečanja in intervjuja je bila kriza na Bližnjem vzhodu, kjer je Golob ponovil zahtevo za takojšnje premirje.