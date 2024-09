Zapora dela Linhartove ceste v Ljubljani podaljšana do 10. novembra

Ljubljana, 27. septembra - Na Linhartovi cesti v Ljubljani bo zaradi celovite prenove od 9. ure danes do najpozneje 30. septembra do polnoči za ves promet zaprto križišče s Topniško ulico. Zapora odseka Linhartove ceste med Topniško in Matjaževo ulico pa je zdaj predvidena še od 30. septembra do 10. novembra, je sporočila Mestna občina Ljubljana (Mol).