Newyorški župan Eric Adams obtožen zveznih kaznivih dejanj

New York, 26. septembra - Proti newyorškemu županu Ericu Adamsu je bila danes vložena obtožnica zaradi zveznih kaznivih dejanj. Med drugim je obtožen poštnih in spletnih prevar, podkupovanja in pridobivanja nezakonitih donacij. 64-letni Adams, proti kateremu potekajo štiri s korupcijo povezane preiskave, je prvi župan New Yorka, obtožen med opravljanjem funkcije.