DZ sprejel sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi

Ljubljana, 26. septembra - DZ je z 49 glasovi za in 27 proti sprejel sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sklep so predlagali poslanci koalicije, ki so ga ob današnjem glasovanju tudi podprli. Proti so bili v opoziciji ter nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek. Poslanec Levice Miha Kordiš je bil vzdržan.