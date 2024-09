Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila tudi vzdrževalna dela na univerzah in Institutu Jožef Stefan

Ljubljana, 26. septembra - Vlada je v Načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrstila projekte vzdrževalnih del na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru, Institutu Jožef Stefan in Zavodu za gradbeništvo, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Za vzdrževalna dela na Institutu Jožef Stefan bo ministrstvo zagotovilo 1,6 milijona evrov.