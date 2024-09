Umetna inteligenca in lažne novice tema današnje Evropske noči raziskovalcev

Ljubljana/Maribor/Koper, 27. septembra - Evropska noč raziskovalcev bo danes postregla z dogodki v več kot 400 mestih po Evropi. Dogodek bo v Sloveniji potekal v sklopu projektov Humanistika, to si ti! s sloganom Človek, umetna inteligenca ter Lažne novice in teorije zarote? Opolnomočimo (se za) znanost! z namenom znanost približati širši javnosti, so sporočili organizatorji.