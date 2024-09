Arso do petka popoldne napoveduje obilnejše padavine predvsem na območju Bohinja

Ljubljana, 26. septembra - Agencija za okolje opozarja, da bo od večera do petka popoldne predvsem na območju Bohinja obilneje deževalo, kjer lahko pade okoli 100 litrov dežja na kvadratni meter. Drugod na Gorenjskem in v zgornjem delu Savinjske od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter. Precej manj padavin bo na Koroškem. Reke bodo v petek začele hitreje naraščati.