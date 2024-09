Vlada za direktorico zavoda za šolstvo imenovala Jasno Rojc

Ljubljana, 26. septembra - Vlada je na današnji seji za direktorico Zavoda RS za šolstvo imenovala Jasno Rojc in jo razrešila z mesta državne sekretarke na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, so sporočili z ministrstva. Vlada je podala tudi soglasje k razrešitvi Vinka Logaja z mesta direktorja zavoda, Logaj je namreč kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje.