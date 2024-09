Vlada potrdila programa odprave posledic škode zaradi preostalih vremenskih ujm lani poleti

Ljubljana, 26. septembra - Vlada je danes sprejela programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi vremenskih ujm med 12. in 13. julijem ter med 17. julijem in 3. avgustom lani. Namen in cilj programov je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.