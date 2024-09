Ljubljana, 26. septembra - Rokometaši v ligi prvakov so končali 3. krog. Igrala je tudi kopica klubov s slovenskimi rokometaši. Igralci bukareštanskega Dinama so ob Barceloni in Sportingu še edini stoodstotni. Tokrat so zanesljivo opravili s Pelisterjem in ga ugnali s 34:25.