Vlada s predlogi zakonov za pristop Slovenije k Evropski vesoljski agenciji

Ljubljana, 26. septembra - Vlada je danes potrdila več predlogov zakonov, potrebnih za pristop Slovenije k Evropski vesoljski agenciji (Esa), med njimi o ratifikaciji konvencije o ustanovitvi Ese in ratifikacije sporazuma med vlado in Eso o pristopu Slovenije h konvenciji, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).