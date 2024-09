Predstava Voodoo Waltz po romanu Janje Rakuš nominirana za nemško nagrado Faust

Ljubljana, 27. septembra - Predstava Voodoo Waltz, ki so jo januarja premierno uprizorili v nemškem Gledališču Bochum po romanu Voodoo valček za epileptike Janje Rakuš, je prejela nominacijo za nemško gledališko nagrado Faust v kategoriji ples, je sporočila pisateljica. Pod režijo in koreografijo se podpisujeta nizozemska plesalca in koreografa Imre in Marne van Opstal.