Na sojenju v zadevi Trenta pričala cenilka Zorko

Celje, 26. septembra - Na celjskem sodišču se je z zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje prvaku SDS Janezu Janši in soobtoženima, nekdanjima direktorjema Eurogradenj in Imosa Klemnu Gantarju in Branku Kastelicu, zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti. Med pričami je bila cenilka Breda Zorko, ki je v stečaju Imosa cenila omenjeno nepremičnino.