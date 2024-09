Med praznovanjem hindujskega praznika v Indiji več deset mrtvih

Patna, 26. septembra - Med praznovanjem hindujskega praznika Jitiya je v indijski zvezni državi Bihar od torka utonilo najmanj 46 ljudi, med njimi 37 otrok, so sporočile lokalne oblasti. Utopili so se med kopanjem v rekah in ribnikih, ki so narasli po nedavnem monsunskem deževju v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.