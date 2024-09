Založba Sanje predstavila novosti

Ljubljana, 26. septembra - Založba Sanje je predstavila nabor nedavno izdanih knjig, med katerimi sta tudi prevoda Schindlerjev lift Darka Cvijetića in Čarovnik Howl in gibljivi grad Diane Wynne Jones. V prevodu so izdali še knjigo Črtica med dnevom in nočjo Rollanda Schimmelpfenniga, predstavili pa so tudi Balzacovo povest Čarovnica.