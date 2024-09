Pošta Slovenije tokrat na znamkah med drugim obeležila gamsa

Maribor, 27. septembra - Pošta Slovenije je danes izdala sedem novih priložnostnih znamk. Tudi v četrtem sklopu letos so izšle štiri nove znamke v seriji Živalstvo, na njih je upodobljen gams, ob tem pa so nove še znamke iz serij o varnosti v prometu, slovenski tehniški dediščini ter vodnjakih na Slovenskem. Naslednje nove znamke so napovedane za 9. oktober.