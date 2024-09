Članice EU potrdile uredbo za zagotavljanje nemotenega delovanja notranjega trga v krizah

Bruselj, 26. septembra - Svet EU je dokončno potrdil uredbo o notranjem trgu in odpornosti v izrednih razmerah, katere namen je ohraniti prost pretok blaga, storitev in ljudi na notranjem trgu v času kriz. Uredba med drugim določa načine, na katere gospodarski subjekti pridobivajo informacije, in določitev prednostnih izdelkov, potrebnih v času kriz.