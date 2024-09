TNP letošnji jubilej praznoval tudi z otroki

Bled, 26. septembra - Javni zavod Triglavski narodni park je ob stoletnici ustanovitve Alpskega varstvenega parka danes v informacijskem središču na Bledu pripravil poseben dogodek, namenjen otrokom. Otroškega praznovanja jubileja so se udeležili učenci Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe in šol, ki so sodelovale na literarnem in likovnem natečaju parka.