Premier Golob bo nagovoril Generalno skupščino ZN

New York, 27. septembra - Premier Robert Golob bo danes v New Yorku v okviru splošne razprave nagovoril 79. zasedanje Generalne skupščine ZN. Poleg njega bo nastopilo še 35 voditeljev, vključno z izraelskim in hrvaškim premierjem, Benjaminom Netanjahujem in Andrejem Plenkovićem. Ob robu dogajanja se bo Golob med drugim sešel s predsednikom zasedanja Philemonom Yangom.