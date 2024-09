Festival Mesto žensk v 30. izdaji na temo sestrstva

Ljubljana, 26. septembra - Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk bo v letošnji 30. izdaji potekal med 4. in 13. oktobrom, na njem pa se bo predstavilo več kot 80 umetnic in umetnikov. Za temo festivala so si izbrali Sestrstvo, ki se je bodo dotikali skozi različne umetniške formate. S svojim programom bo festival prvič segel še v Celje.