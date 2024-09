V sklopu OHS minifesta na ogled izbrane arhitekture v Ljubljani in okolici

Ljubljana, 27. septembra - V Ljubljani in okolici bo od danes do nedelje potekal OHS minifest. Gre za jesensko različico festivala Odprte hiše Slovenije, ki omogoča zanimiv vpogled v sodobno arhitekturo in prenovljeno arhitekturno dediščino, predstavlja zgodbe o prostorih in njihovih ustvarjalcih, lastnikih in investitorjih.