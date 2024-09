V obnovljeni srednjeveški občinski palači v Izoli predvidena tudi Dantejeva soba

Izola, 26. septembra - V Podestatovi palači, bivšem sedežu Občine Izola, ki ga zdaj obnavljajo, nameravajo urediti turistično informacijsko točko (Tic), predstavitev vina in oljčnega olja, Dantejevo sobo in prostore za prireditve. Za takšne vsebine so namreč pridobili evropska sredstva, so v sredo na javni predstavitvi povedali pripravljavci novele upravljavskega načrta.