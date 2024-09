Zaradi januarskega požara v škofjeloški industrijski coni kazensko ovadili tri osebe

Škofja Loka, 26. septembra - Gorenjski kriminalisti so konec prejšnjega meseca zaključili obsežno kriminalistično preiskavo požara, ki je januarja izbruhnil v industrijski coni v Škofji Loki. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti so kazensko ovadili tri osebe, so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj.