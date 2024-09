Na okrogli mizi v Centru Rog o umetni inteligenci in literarnem prevajanju

Ljubljana, 28. septembra - V okviru projekta Evropska noč raziskovalcev je sinoči v Centru Rog potekala okrogla miza na temo Umetne inteligence in literarnega prevajanja. Beseda je tekla predvsem o vlogi književnih prevajalcev v kontekstu vse bolj prisotnih strojnih prevajalnikov in kako to vpliva na njihov poklic ter izobraževanje.