Objavljen razpis za glavnega inšpektorja za naravne vire in prostor

Ljubljana, 26. septembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes objavilo javni natečaj za delovno mesto glavnega inšpektorja na Inšpektoratu RS za naravne vire in prostor. Tega zdaj kot vršilka dolžnosti vodi Nevenka Žvokelj. Rok za prijavo je 11. oktober. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.