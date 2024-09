Hrvaška v strožje omejitve igranja iger na srečo

Zagreb, 29. septembra - Hrvaška vlada je pred časom potrdila predlog zakona o igrah na srečo in ga poslala v parlamentarno obravnavo. Predlagani zakon prinaša več omejitev, ki se nanašajo na oglaševanje iger na srečo in mladoletnike. Predvideva tudi vzpostavitev registra izključenih igralcev in obvezno identifikacijo igralcev v fizičnih poslovalnicah.