Moški umrl po trčenju z vlakom med naseljema Pragersko in Črešnjevec

Pragersko, 26. septembra - Na železniški progi med naseljema Pragersko in Črešnjevec se je v sredo nekaj pred 15. uro zgodila nesreča, v kateri je vlak trčil v 67-letnega moškega med prečkanjem železniških tirov izven predvidenega mesta za prečkanje. Poškodbe moškega so bile tako hude, da je na kraju umrl, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.