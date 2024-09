Rusija poroča o zavzetju še enega mesta v Donecku, z droni znova nad Kijev

Moskva/Kijev, 26. septembra - Ruske sile so po lastnih navedbah zavzele mesto Ukrajinsk 30 kilometrov zahodno od mesta Doneck v delno zasedeni istoimenski regiji. Hkrati so izvedle niz napadov z brezpilotniki in raketami. Ukrajinske letalske sile so sporočile, da so sestrelile več deset ruskih dronov in štiri vodene rakete.