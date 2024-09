Celjski občini skoraj 1,4 milijona evrov nepovratnih sredstev za nakup električnih vozil

Celje, 26. septembra - Celjska občina je pridobila pravico do koriščenja skoraj 1,4 milijona evrov nepovratnih sredstev Eko sklada za sofinanciranje nakupa treh električnih avtobusov in električnega kombija. Z novimi vozili bodo okrepili sistem javnega prevoza ter zagotovili širšo povezanost znotraj mestnih in primestnih območij, so sporočili z občine.