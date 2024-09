Predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru po mnenju poslancev primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 26. septembra - Poslanci so s 47 glasovi za in 8 glasovi proti ocenili, da je predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru primeren za nadaljnjo obravnavo. Koalicijski predlog novele prepoveduje javno poveličevanja nacizma in fašizma, kar bi bilo glede na predlog obravnavano kot prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo od 1000 do 2500 evrov.