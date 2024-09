Ljubljana, 26. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na dolenjski avtocesti mimo priključka Grosuplje vzhod proti Novemu mestu, na primorski hitri cesti med Koprom in predorom Markovec proti Izoli ter občasno na ljubljanski južni obvoznici pred delovno zaporo med Rudnikom in Centrom proti Barju.