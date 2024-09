Kitajsko državno vodstvo z novimi obljubami za reševanje krize v nepremičninskem sektorju

Peking, 26. septembra - Člani kitajskega politbiroja so na današnjem zasedanju opozorili na nove težave, s katerimi se sooča kitajsko gospodarstvo. Med glavnimi nalogami so si zadali reševanje dolgotrajne krize v nepremičninskem sektorju. Obljubili so tudi večjo skrb za starejše in mlade, ki jih pestijo težave z iskanjem zaposlitve.