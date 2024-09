Ljubljanska borza uvodoma pozitivno, daleč najbolj prometne delnice Krke

Ljubljana, 26. septembra - Trgovanje na Ljubljanski borzi je dopoldne potekalo s pozitivnim predznakom. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,29 odstotka, največjo rast pa so beležile delnice Krke, in sicer 0,74-odstotno. Z njimi je bilo doslej tudi največ prometa, lastnika jih je zamenjalo za 1,04 milijona evrov.