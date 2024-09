Lani visoka rast investicij v elektronske komunikacije

Ljubljana, 29. septembra - Skupni prihodki od storitev elektronskih komunikacij so lani po izračunih Statističnega urada RS znašali 1,2 milijarde evrov in so bili za pet odstotkov višji kot leto prej. Še bolj se je povečala vrednost investicij na področju elektronskih komunikacijskih storitev, in sicer za 13 odstotkov, medtem ko se je število zaposlenih v panogi zmanjšalo.