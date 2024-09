V julijskih neurjih za 9,15 milijona evrov škode

Ljubljana, 26. septembra - Skupna ocena neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurjih, ki so 3. in 7. julija letos prizadela nekatere občine na Koroškem, Štajerskem, v Pomurju, Podravju in Zasavju, znaša 9,15 milijona evrov, izhaja iz osnutka dokumenta, ki ga je pripravilo ministrstvo za obrambo. Največ škode je bilo na gradbeno-inženirskih objektih in vodotokih.