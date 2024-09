Bežal pred policisti in se zaletel v policijsko vozilo

Maribor, 26. septembra - Mariborski policisti so v sredo ob 23.15 ustavljali osebno vozilo, vendar voznik znakov policistov ni upošteval in je med vožnjo trčil tudi v službeno vozilo policije. 20-letni voznik je nato vozilo ustavil ter začel peš bežati, pri tem pa ni upošteval ukazov policistov, zato so uporabili prisilna sredstva, so danes sporočili s policije.