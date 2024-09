Venezuelska opozicija ter žensko gibanje iz Izraela in Palestine med kandidati za nagrado Saharova

Bruselj, 26. septembra - Med kandidati za letošnjo nagrado Saharova za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, sta voditelja venezuelske opozicije, pa tudi žensko gibanje iz Izraela in Palestine. Evropski poslanci so sicer za nagrado med drugim predlagali še palestinske novinarje in tehnološkega mogotca Elona Muska. Dobitnik nagrade bo znan oktobra.